Moscovici defende escolha de De Guindos com passado político de Vítor Constâncio

Lusa19 Fev, 2018, 20:53 | Mundo

"Sabe que o Vítor Constâncio foi ministro das Finanças [em 1978]? E que foi secretário-geral de um partido [do Partido Socialista, de 1986 a 1989]? Os políticos, por vezes, podem ter legitimidade para desempenhar estes cargos", defendeu, referindo-se ao atual vice-presidente do BCE.

O Comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros respondia assim às dúvidas sobre uma eventual `politização` do BCE, causadas pela escolha do atual ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, para ocupar a vice-presidência da entidade.

Pierre Moscovici qualificou de "estranho" o argumento usado pelos jornalistas, pouco depois de também Mário Centeno ter defendido a escolha de De Guindos, destacando o "currículo muito rico" e "o perfil de decisor" do ministro espanhol.

"As suas opções recentes demonstraram que tem bom discernimento. Este conseguiu conduzir a Espanha através de uma crise séria e torná-la numa campeã do crescimento europeu. Estou muito confiante de que o Luís tem as características necessárias para o conselho de administração do BCE, confio que vai desempenhar o seu papel com independência e no interesse dos cidadãos da zona euro, como os outros membros fazem", sublinhou o ministro das Finanças português, na qualidade de presidente do Eurogrupo.

Centeno reiterou que o processo foi absolutamente transparente e que os ministros das Finanças da zona euro, reunidos em Bruxelas, votaram consoante o mérito dos candidatos.

"Quero dizer que os dois têm aptidões para o cargo, mas tenho a certeza que todos os ministros foram independentes na sua decisão e tomaram-na em consciência do que seria melhor para o BCE. Quero, novamente, ressalvar que cada Estado-Membro avaliou o currículo de Guindos de forma muito transparente", repetiu.

Os ministros das Finanças da zona euro, reunidos em Bruxelas, apoiaram hoje a designação do ministro espanhol Luis de Guindos para suceder a Vítor Constâncio na vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

Com a `luz verde` de hoje do Eurogrupo, anunciada por Mário Centeno na sua conta na rede social Twitter, o Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) deverá adotar formalmente esta terça-feira a recomendação para o Conselho Europeu, composto pelos chefes de Estado e de Governo da UE, que consultará então o Parlamento Europeu e o Conselho de Governadores do BCE, devendo adotar a sua decisão final na cimeira de 22 e 23 de março próximo.

Luis de Guindos, que ficou com o caminho aberto para a vice-presidência do BCE depois de a Irlanda ter retirado, já hoje, a candidatura do governador do banco central irlandês, Philip Lane, deverá iniciar o seu mandato de oito anos em 01 de junho, data em que sucederá a Constâncio, que ocupa o cargo desde junho de 2010.