Moscovici incita Macron a reduzir o défice orçamental francês

Andreia Martins - RTP 09 Mai, 2017, 12:12 / atualizado em 09 Mai, 2017, 13:53 | Mundo

Em conferência de imprensa a partir de Paris, o francês Pierre Moscovici disse-se “convicto” de que o país poderá sair do procedimento imposto pela Comissão Europeia, que prevê a aplicação de sanções quando é excedido o limite de três por cento do défice orçamental.





“Temos todas as razões para acreditar que o objetivo de estar abaixo dos três por cento é bastante sustentável”, acrescentou o comissário, que relembrou ainda que o esforço da França será “mínimo” para se manter aos níveis exigidos por Bruxelas.





A Comissão Europeia estima que a França atinja um défice de 2,9 por cento do PIB já este ano, mas que volte a valores acima do limite, com 3,1 por cento em 2018.





Moscovici, que também já ocupou o cargo de ministro das Finanças em França, pede ainda a Emmanuel Macron que “mantenha as suas promessas de campanha”, de forma a cumprir e respeitar os critérios europeus.



No programa de Macron, agora Presidente eleito, estabelecia-se o objetivo de reduzir os gastos públicos de 60 mil milhões de euros em cinco anos e ainda a intenção de eliminar 120 mil postos de trabalho na função pública.









A dificultar uma eventual saída do Procedimento por Défice Excessivo estão os resultados divulgados esta terça-feira pelo Ministério francês das Finanças e da Economia, que apontam para um agravamento de 7,6 por cento do défice do Estado francês no primeiro trimestre de 2017, um resultado que o Governo justifica com "a operação excecional de recapitalização" da elétrica estatal EDF, realizada a 8 de março, e que custou três mil milhões de euros ao Estado. Outros países, como Portugal, são visados pelo Procedimento Por Défice Excessivo. No início do mês, o comissário europeu estimava "uma saída rápida" de Lisboa, uma vez que o défice orçamental atingiu os dois por cento em 2016.





A questão será analisada nas próximas semanas pelos responsáveis em Bruxelas e deverá culminar com uma recomendação, por parte da Comissão Europeia, para o encerramento de um processo que já dura desde 2009, ano em que Portugal ultrapassou o valor de três por cento, estabelecido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) da União Europeia.

“A França é a França”, afirmava na altura o líder da Comissão Europeia, que deu mais dois anos a Paris para cumprir o limite do défice sem sanções.

A posição mais ríspida por parte dos chefes europeus perante o incumprimento orçamental da França surge praticamente um ano depois de declarações polémicas de Jean Claude-Juncker, em que o presidente da Comissão Europeia afirmava que a França merecia maior condescendência por parte de Bruxelas. "A França é a França", afirmava na altura o líder da Comissão Europeia, que deu mais dois anos a Paris para cumprir o limite do défice sem sanções.

As declarações de Pierre Moscovici chegam menos de 24 horas depois de Jean Claude-Juncker ter afirmado que o Governo francês deveria reduzir os gastos públicos e que, caso contrário, a situação da França não seria sustentável. "Com França temos um problema particular: os franceses gastam demasiado dinheiro e gastam demasiado nas coisas erradas. Isto não vai funcionar a longo-prazo", referiu o presidente da Comissão Europeia durante uma conferência em Berlim, apelando ainda ao recém-eleito Presidente francês para que aplicasse novas reformas. Segundo a agência France Presse, a Comissão deverá publicar na quinta-feira as previsões económicas da Primavera para os países da União Europeia. Nesse seguimento, deverá apresentar já no dia 17 de maio as recomendações específicas sobre cada país.