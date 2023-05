Moscovo avalia presença de Zelensky no G7 como "espetáculo de propaganda"

"Os líderes do G7 convidaram o líder do regime de Kiev, que eles controlam, para a sua reunião e converteram o evento de Hiroxima num espetáculo de propaganda", reagiu em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

"A principal conclusão desta cimeira foi uma série de anúncios cheios de ódio antirrusso e antichinês", vinca o Governo russo.Moscovo encara agora o G7 como "uma incubadora para desenvolver, sob a liderança anglo-saxónica, iniciativas destrutivas que colocam em risco a estabilidade global".

Ainda de acordo com o Ministério, verifica-se uma quebra do peso geopolítico do Ocidente que obriga "os membros do grupo a dedicar todos os seus esforços a incitar a histeria antirrussa e antichinesa".

"Temos a certeza de que a nossa avaliação do G7 e das suas ações destrutivas é partilhada pela maioria da comunidade internacional", insistiu o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros.

Caças para Kiev

Terminou este domingo a cimeira do G7 em Hiroshima, onde o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou um agradecimento pelo apoio dos aliados ocidentais.Zelensky reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ocasião para pôr em dúvida o anúncio russo da tomadada "totalidade" de Bakhmut , no leste da Ucrânia.

Também este domingo o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksander Syrsky, reconheceu que as suas tropas já só controlam uma parte "insignificante" de Bakhmut. Alegou, todavia, que prossegue o avanço pelos flancos.

- o que, nos primeiros capítulos da guerra, parecia constituir uma linha vermelha para o limite da cooperação militar de Washington com Kiev.

O presidente francês, Emmanuel Macron, referiu-se à presença de Volodymyr Zelensky no Japão como "uma forma de construir a paz".

Desta cimeira saiu um apelo à China para que exerça pressão sobre o Kremlin, no sentido de fazer calar as armas na Ucrânia. Em simultâneo, o G7 manifestou a intenção de preservar relações "construtivas e estáveis" com o regime chinês.

Por sua vez, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, comprometeu-se junto do presidente ucraniano a fazer "tudo o que for possível" para ajudar a solucionar o conflito.