Moscovo e Kiev acusam-se mutuamente de ataques a Zaporizhia

Para o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi,, denunciou Grossi, sem atribuir responsabilidade às forças russas ou ucranianas, mas expressando indignação por haver quem considere uma central nuclear “um alvo militar legítimo", afirmou numa entrevista ao canal de televisão francês BFMTV., exortou.Esta central nuclear, continuou, “está na linha de frente, há atividades militares que são muito difíceis de identificar, há pessoal russo e ucraniano em operação”.

"Houve danos em zonas bastante sensíveis", acrescentou chefe da IAEA, garantindo que os reatores não foram afetados, mas sim a zona onde se encontram os “combustíveis frescos e usados".







A Rússia começou por denunciar os ataques como sendo de autoria ucraniana, tendo depois a Ucrânia garantido que os bombardeamentos foram feitos pelas forças russas.



Zelensky acusa Rússia de lançar quase 400 ataques

No habitual discurso em vídeo, na noite de domingo, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de lançar quase 400 ataques contra o leste da Ucrânia.



"As batalhas mais ferozes, como anteriormente, acontecem na região de Donetsk. Embora haja menos ataques hoje devido à deterioração do clima, o número de bombardeamentos russos permanece, infelizmente, extremamente alto", começou por dizer.







"Na região de Lugansk, pouco a pouco, estamos a avançar nas batalhas. Até agora, houve quase 400 bombardeamentos no leste desde o início do dia”, afirmou ainda o presidente ucraniano.











"Obrigado a todos e a cada um dos que ocupam posições e ajudam as nossas forças de defesa”, vincou ainda Zelensky.



Já a sul, o presidente ucraniano disse que as forças do seu país estão a destruir o “potencial dos ocupantes” de forma “consistente” e "metódica".

Por outro lado, o porta-voz do Kremlin admitiu esta segunda-feira preocupação com os bombardeamentos à central nuclear de Zaporizhia, acusando os ucranianos de bombardearem repetidamente as instalações, e pediu à comunidade internacional que garanta que Kiev deixará de atacar a maior central nuclear da Europa.



"Isto não pode senão causar-nos preocupação", disse aos jornalistas Dmitry Peskov.



"Pedimos a todos os países do mundo que usem a sua influência para que as forças armadas ucranianas parem de fazer isto", sublinhou o porta-voz do Kremlin.