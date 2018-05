Moscovo e Kiev trocam acusações após morte de jornalista russo

Paulo Alexandre Amaral - RTP30 Mai, 2018, 11:06 / atualizado em 30 Mai, 2018, 11:29 | Mundo

As autoridades ucranianas veem o assassinato de Arkady Babchenko como consequência da sua actividade como jornalista e, concretamente, pela sua atitude crítica em relação ao governo de Vladimir Putin. O próprio primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, usou as redes sociais para acusar directamente o Kremlin.







Na opinião de Volodymyr Groysman, “a máquina totalitária russa” nunca perdoou a Babchenko as críticas lançadas a Putin, de quem era um dos mais ferozes opositores, nem a honestidade com que exercia a sua actividade de jornalista.





O ministro russo dos Negócios Estrangeiros veio esta manhã negar qualquer envolvimento de Moscovo na morte do jornalista, devolvendo a acusação a Kiev, a quem pede uma investigação nos muitos casos de jornalistas que estão a ser eliminados na Ucrânia.





O MNE Sergei Lavrov argumentou que estamos perante uma campanha anti-Rússia: “Arkady Babchenko foi morto, abatido na escadaria do edifico do seu apartamento e o primeiro-ministro ucraniano diz que os serviços especiais russos são responsáveis. É muito triste”.

FSB rejeita acusações de Kiev





A chefia do FSB, os serviços secretos russos (antigo KGB), veio também negar a afirmação de que a estrutura está por detrás do assassinato, considerando as alegações ucranianas sem sentido e uma provocação.





Do lado contrário, essa é, no entanto, a versão da polícia ucraniana: Babchenko foi morto “devido a questões relacionadas com a sua actividade profissional”, declarou o chefe da polícia de Kiev, Andriy Krishchenko.





Arkady Babchenko tinha 41 anos e era um antigo militar destacado na Guerra da Tchetchenia. Tornou-se jornalista e era um dos mais ferozes críticos de Vladimir Putin. As suas investigações relacionadas com assuntos sensíveis para o Kremlin valeram-lhe a perseguição de personalidades da política que apoiam o presidente russo.









Face à situação instável que vivia na Rússia, Babchenko optou por deixar o país em 2017, tendo passado pela República Checa e Israel antes de se fixar em Kiev.

Tweet aponta a morte encomendada









De acordo com um site referido pelo jornal israelita Haaretz, essa página agora indisponível pertenceria à jornalista e activista Marina Yudenich, que referiu anteriormente que foram lançados apelos ao assassinato de Babchenko nas páginas da Internet de vários separatistas ucranianos (pró-Kremlin) das repúblicas de Donetsk e Lugansk.





Anton Gerashchenko, membro do Parlamento ucraniano, disse assim que se soube da morte de Babchenko que “o regime de Putin tem como alvo qualquer pessoa que não seja possível quebrar ou intimidar”.

Em causa estavam alegações em relação aos bombardeamentos russos na Síria, a classificação da Rússia como um agressor na Ucrânia através do apoio aos separatistas no leste do país ou a anexação da Crimeia. Incómodas foram também as conclusoões que apresentou no caso do avião da Malaysia Airlines abatido em Julho de 2014 nos céus da Ucrânia.Muito activo nas redes sociais, Arkady Babchenko lançou um tweet na última segunda-feira com um link para uma página do Facebook agora indisponível. O texto dizia: “Quando um confidente do Presidente sugere publicamente que alguém te mate”.