Moscovo em alerta por causa de uma eventual guerra nuclear

No entanto, notícias más nunca mais param de chegar. Os avanços das tropas ucranianas na reconquista de cidades ocupadas, a mobilização levada a cabo na Rússia, o estado de alerta decretado por Putin no sul e no centro do país, inclusive em Moscovo. Tudo isso vem ofuscar o efeito festivo dos espetáculos sobre a recente anexação de quatro territórios ucranianos.