Moscovo nega. EUA acusam Rússia de criar listas de ucranianos "a serem mortos ou enviados para campos"

carta , assinada pela embaixadora dos EUA na ONU, Sheba Crocker, e endereçada à alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, alega que“Gostaria de chamar a vossa atenção para informações perturbadoras recentemente obtidas pelos Estados Unidos que indicam que estão a ser planeadas violações e abusos de direitos humanos após uma nova invasão”, lê-se na carta.”, acrescenta a carta.

Croker descreve que os alvos dos militares russos incluem “opositores ao regime russo, dissidentes russos e bielorrussos exilados na Ucrânia, jornalistas e ativistas anticorrupção e populações vulneráveis, como minorias étnicas e religiosas e pessoas LGBTQI+”.

“Também temos informações credíveis de que as forças russas provavelmente usarão medidas letais para dispersar protestos pacíficos ou enfrentar exercícios pacíficos de resistência por parte da população civil”, acrescenta o documento.A carta foi enviada na noite de domingo ao gabinete de direitos humanos da ONU, ACNUDH, na Suíça, segundo o

"Mentira absoluta"

O Kremlin já reagiu à carta da embaixadora dos EUA da ONU, tendo argumentando que a alegada lista de ucranianos é uma "mentira absoluta". A embaixada dos EUA em Moscovo também alertou os norte-americanos americanos sobre possíveis ataques em locais públicos na Rússia, afirmando que deveriam ter planos de evacuação em vigor. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu o aviso como “altamente incomum”.







A carta é divulgada numa altura em que se tentam os últimos esforços diplomáticos para evitar uma invasão russa na Ucrânia. Depois de ter reunido mais uma vez com o presidente russo, Vladimir Putin, no domingo, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que Putin e o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, estarão de acordo, "em princípio", com a realização de uma cimeira sobre segurança. Moscovo, entretanto, veio enfatizar que não há, por agora, planos concretos nesse sentido e que é "prematuro" falar dessa possibilidade.







O porta-voz do Kremlin disse, porém, que Moscovo continua aberto a negociações. "Há um entendimento de que o diálogo deve continuar ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros", disse Peskov, acresentando que "se necessário, é claro, os presidentes russo e norte-americano podem decidir realizar uma chamada telefónica ou entrar em contacto através de outros métodos".



A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) convocou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária dos seus 57 países-membros para discutir a escalada de tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia também se reúnem esta segunda-feira, em Bruxelas, com o homólogo ucraniano.