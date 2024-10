Moscovo reclama abate de 113 `drones` ucranianos sobre a Rússia

De acordo com o relatório militar, todos os `drones` foram abatidos perto da fronteira ucraniana nas regiões de Belgorod (73), Voronezh (25), Kursk (14) e Bryansk (01).

O ataque de aparelhos não tripulados durante a noite foi o segundo ataque de grande escala lançado pela Ucrânia em menos de uma semana.

No domingo, o comando militar russo informou ter abatido 125 `drones` ucranianos em sete regiões da Rússia.

De acordo com a nova doutrina nuclear russa, apresentada na semana passada pelo Presidente russo Vladimir Putin, Moscovo pode responder com armas nucleares no caso de um ataque com armas convencionais, incluindo `drones`.