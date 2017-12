Moscovo reforça segurança para o Ano Novo

A medida surge após as autoridades russas terem divulgado a detenção do alegado autor do atentado de quarta-feira, num supermercado, em São Petersburgo.



O ataque com explosivos, que fez 13 feridos, foi reivindicado pelo auto-proclamado Estado Islâmico.



A Rússia tem sido alvo de ameaças e de atentados, levados a cabo não só pelo Estado Islâmico, mas também pelo ramo sírio da Al-Qaida.