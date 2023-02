Moscovo sinaliza relações "muito tensas" com Moldova

As declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, surgem uma semana depois de Chisinau afirmar que frustrou uma tentativa de golpe russo e de o parlamento moldavo ter aprovado um no governo pró-Ocidente, liderado pelo novo primeiro-ministro Dorim Recean, que quer reavivar a economia e uma aproximação à União Europeia. Moscovo rejeitou ainda as alegações da presidente da Moldova de que a Rússia pretende destabilizar o país.





A Rússia aconselhou também a Moldova a agir com muita cautela em relação à região separatista da Transnístria, após o apelo de Chisinau para a retirada das tropas russas estacionadas naquela região.



"A Rússia foi e é uma parte responsável em relação aos assuntos da Transnístria e continua a cumprir as suas funções correspondentes. Gostaríamos de aconselhar a nossa homóloga moldava a ser extremamente cuidadosa a este respeito", afirmou Dmitri Peskov.





Peskov reconheceu, num discurso aos jornalistas, que as relações atuais com a Moldova estão "muito tensas".



“O Governo moldavo acentua qualquer posição antirrussa e, de facto, chega à histeria”, afirmou, considerando que “a falta de uma posição construtiva não ajuda em nada a Moldova” e prejudica as relações bilaterais.



Recean pediu a desmilitarização da região da Transnístria e exigiu a retirada das forças de paz russas estacionadas nesta região desde 1992, quando um cessar-fogo mediado pela Rússia foi alcançado, e acusou o Kremlin de um suposto plano desestabilizador, considerando o conflito na vizinha Ucrânia.





"A zona da Transnístria deve ser desmilitarizada", afirmou o primeiro-ministro.



No sábado, o novo porta-voz do Governo moldavo, Daniel Voda, reforçou ainda que esta desmilitarização é "fundamental" para garantir uma "reintegração pacífica" do país.



Guerra "híbrida"

Por sua vez, a presidente da Moldova, Maia Sandu, que descartou uma "ameaça militar iminente" da Rússia contra o país, alertou sobre a guerra híbrida de Moscovo através da desinformação e pediu ajuda para a combater.





"Sabemos que não há ameaça militar iminente à Moldova", disse Maia Sandu, durante a Conferência de Segurança de Munique, no sábado.







"Precisamos de apoio para desenvolver as nossas capacidades de inteligência estratégica para lidar com ameaças cibernéticas. Precisamos de apoio para modernizar a nossa segurança e controlo de fronteiras (...) e acho que precisamos de trabalhar juntos e ser mais eficientes ao lidar com a propaganda russa. É extremamente difícil para nós lidarmos com esse problema sozinhos".





A chefe de Estado moldava sustentou igualmente que é preciso "ter abordagens comuns para combater a desinformação e a propaganda pró-guerra". Neste contexto, reconheceu que, neste momento, o país não pensa pedir a adesão à NATO.



"Hoje não há apoio popular para isso", afirmou, culpando a "propaganda russa".







A ex-república soviética de 2,6 milhões de habitantes localizada entre a Roménia e a Ucrânia tem uma grande minoria russa, mas tem-se posicionado como pró-Ocidente nos últimos anos, intensificando a tensão com Moscovo.



A Transnístria, uma região industrial na fronteira com a Ucrânia, separou-se da Moldávia em 1992, após uma pequena guerra. Desde então, soldados russos foram destacados para este território, que possui grandes armazenamentos de armas.



Após a invasão russa ao território ucraniano em fevereiro de 2022, o Kremlin foi acusado de aumentar a ameaçar a Transnístria, para desestabilizar a Ucrânia e a Moldova.