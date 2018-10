Moscovo suspeita EUA de terem atacado em janeiro base russa na Síria

O coronel-general Alexander Fomin, vice-ministro da Defesa russo, já tinha referido o ataque de drones, ocorrido em janeiro deste ano, durante um forum realizado em Pequim. Aí descreveu o ataque de 13 drones ocorrera em janeiro deste ano, quando o avião-espião sobrevoava o Mediterrâneo. Ao serem activadas contramedidas electrónicas na base russa, os drones prosseguiram a missão em modo de controlo manual. Quando ficaram na linha de fogo russa, retiraram-se e começaram a receber instruções via satélite, acabando por ser abatidos por mísseis terra-ar da base.

Agora, o tema voltou a ser referido, mas com o dado adicional do relatório sobre a alegada participação norte-americana. Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin citado pela televisão Russia Today , "este é sem dúvida um relatório alarmante". Peskov acrescentou ainda que tinha havido uma análise detalhada e escrupulosa de toda a informação disponível, antes de se concluir que o controlo dosera feito por um avião-espião US P-8 Poseidon. Os drones, explicou, não eram dirigidos "por um paisano qualquer" e sim a partir de um clássico e bem equipado P-8 Poseidon”, que podia controlá-los manualmente.