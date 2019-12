Moscovo. Um morto em tiroteio perto da sede dos serviços secretos

Segundo a cadeia de televisão Russia Today, o ataque contra a sede do FSB foi levado a cabo por um indivíduo armado com uma espingarda-metralhadora. O autor do ataque foi abatido e dois agentes do FSB ficaram gravemente feridos.

Vários vídeos mostrando polícias armados a correrem na Praça Lubianka, perto da sede do FSB, circulam nas redes sociais.

A zona afectada pelo ataque caracteriza-se por intensa actividade turística, que aparentemente não sofreu um impacto siginificativo devido ao tiroteio, como resulta das imagens registadas por transeuntes.



Видео из центра Москвы, где у здания ФСБ произошла стрельба pic.twitter.com/y5XpKXtxuN — Александр Коц (@sashakots) December 19, 2019

O tiroteio começou por volta das 6h da tarde (hora local). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma pessoa a ser atingida e derrubada quando corria, ao passo que um outro mostra várias pessoas por terrra, feridas, recebendo os primeiros socorros.

Первые минуты после стрельбы на Лубянке. Раненым оказывают помощь @Lshot pic.twitter.com/op7sUDr0ph — работает Оруэлл (@OrwellAtWork) December 19, 2019



O tiroteio coincide com o dia em que se comemora a existência dos serviços secretos russos, actualmente FSB, embora não seja evidente que a escolha da data fosse intencional. Não é conhecida qualquer reivindicação do atentado nem alguma suposição das autoridades sobre a sua origem e autoria.



(C/ agências)