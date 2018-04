Motor destruído. Avião comercial obrigado a realizar aterragem de emergência

RTP17 Abr, 2018, 18:55 / atualizado em 17 Abr, 2018, 19:03 | Mundo

Tinha como destino Dallas, mas depois de levantar voo de Nova Iorque os pilotos tiveram que realizar uma aterragem de emergência em Filadélfia. Um dos motores do avião teve um problema - as razões ainda não são conhecidas - e ficou bastante danificado.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj — Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 de abril de 2018

De acordo com um passageiro a bordo do aparelho, em declarações à CNN, destroços do motor atingiram uma zona das janelas do aparelho, o que causou ferimentos graves num passageiro.Os pilotos conseguiram aterrar em segurança o avião, um Boeing 737. O passageiro ferido foi transportado para o hospital.A tripulação indicou que o incidente causou danos graves no motor do avião e na fuselagem."De repente ouvimos um enorme barulho", disse um passageiro à CNN. "Parecia que um dos motores tinha caído. As máscaras de oxigénio caíram".Nesse momento, o aparelho começou a descer de forma abrupta, tendo o piloto depois controlado o avião.As imagens reveladas nas redes sociais mostram o estado em que o avião ficou.