Motorista expulsa passageira iraniana por não usar véu islâmico

RTP11 Jun, 2019, 18:56 / atualizado em 11 Jun, 2019, 20:44 | Mundo

No início deste mês de junho, uma jovem foi expulsa a meio da viagem de um carro da empresa Snapp (um aplicativo equivalente à Uber no Irão) depois de ter recusado consentir o pedido do motorista de usar correctamente o hijab. Depois do incidente, a rapariga publicou no Twitter uma foto do motorista, identificando-o e denunciando o sucedido.



"Este é o motorista que me expulsou do carro no meio da rua [na capital, em Teerão] ", escreveu a 6 de junho, de acordo com a BBC.



Na publicação, a jovem afirmava ter denunciado o incidente à empresa e ter-lhe pedido que castigasse o motorista, Said Abed. Esta publicação tornou-se muito popular rapidamente na Internet, acabando por dividir os utilizadores da rede social.





Em resposta à denúncia pública, a empresa pediu desculpas e prometeu repreender o motorista em questão. Contudo, as opiniões dividiram-se, principalmente nas redes sociais.







Um hashtag em língua persa que na tradução significa "boicote Snapp" foi usado mais de 66 mil vezes desde sábado passado, adianta a BBC.

Motorista alega “dever religioso”

A rapariga escreveu ainda: "Declaro que sou obrigada a cumprir as leis do meu país".







Desde a Revolução Islâmica de 1979 que as mulheres iranianas são obrigadas a cobrir o corpo todo, excepto o rosto e as mãos. Mas esta regra não é aplicada literalmente na sociedade iraniana. No entanto, uma operação da "polícia dos costumes" garante o cumprimento desta lei e tenta impedir as mulheres de a violar.



Nos últimos anos, muitas mulheres têm-se manifestado contra o uso obrigatório do hijab, deixando o véu cair sobre os ombros e mostrando o cabelo. Estes protestos pacíficos nas ruas e nas redes sociais provocaram maior repressão por parte das autoridades do Irão.



Desde janeiro de 2018 foram detidas 48 pessoas que defendiam os direitos das mulheres, entre os quais alguns homens. Os participantes nestas manifestações públicas contra o hijab podem ser condenados a penas de prisão de até 10 anos.





Por um lado, alguns “internautas”, em apoio à rapariga, ameaçaram boicotar a empresa caso o motorista não fosse punido. A empresa, longe de defender a passageira, apenas disse que não pretendia apresentar queixa contra ela, o que indignou muitos utilizadores chocados com o comportamento do motorista. Em reação à resposta da empresa, muitas pessoas anunciaram, no, ter apagado a aplicação de telemóvel da"Se tivéssemos de respeitar as leis discriminatórias, ainda viveríamos sob a escravidão e o. Liberdade e igualdade são resultado da perseverança diante da discriminação.”, escreveu um utilizador noPor outro lado, os islamitas mais conservadores não aprovaram a decisão da, criticando a empresa por se submeter a pessoas que desrespeitam os “valores islâmicos” e ameaçando-a também de boicote caso não felicitassem o motorista e caso o castigassem."Se é verdadeira a notícia de que a empresapediu desculpas à rapariga que teve um comportamento depreciativo e ainda repreendeu Said Abed, (…) além de se boicotar a, (…) deve-se processar com base no Código Penal Islâmico o gerente da empresa que realmente incentivou a indecência com o seu pedido de desculpas e repreendeu o motorista", escreveu outro utilizador noSaid Abed, em entrevista à televisão estatal iraniana, disse que pediu à rapariga que colocasse correctamente o véu e que lhe explicou que podia ser multado por transportar passageiros do sexo feminino que não usassem adequadamente ono seu carro.Acrescentando que agiu por “dever religioso”, o motorista explicou que só expulsou a jovem iraniana perante a sua recusa em usar o véu dentro do veículo.Nos últimos anos, a polícia iraniana tomou medidas para manter o uso do véu islâmico e impedir o crescente número de mulheres que se recusa a usá-lo. Além de uma grande multa, o carro pode ser retido por pelo menos uma semana, se uma das passageiras não usar o véu islâmico.Esta segunda-feira, a empresa reagiu a favor do seu funcionário e agradeceu-lhe pelo seu zelo, referindo as leis em vigor na República Islâmica do Irão.No mesmo dia, a jovem eliminou as publicações anteriores noe publicou um pedido de desculpas:"Eu, por este meio, peço desculpas ao motorista da, à empresae a todos os que foram prejudicados por causa desta história recente".