Movimentações diplomáticas e protestos na Venezuela

RTP

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e o presidente cubando Miguel Diaz-Canel conversaram sobre a Venezuela para tentar encontrar uma solução pacífica para a crise no país.



Em comunicado é revelado que o primeiro-ministro do Canadá falou em nome do grupo de Lima (que junta uma dúzia de países da América Latina e o Canadá).







Manifestou também preocupação com o povo venezuelano, em sofrimento.

Nos últimos dias têm sido muitos os protestos espontâneos na Venezuela, nomeadamente em Caracas, como testemunhou o repórter Pedro Sá Guerra, jornalista da Antena1 naquele país.Os apoiantes do autoproclamado presidente Juan Guaidó prometem reunir-se este sábado nas ruas, marchando em paz até instalações militares para apelar às tropas que deixem de apoiar Nicolas Maduro.