Movimento acusa vice-presidente de fazer "campanha mediática" com mortos

A cidade portuária de Bata, a mais populosa da Guiné Equatorial, foi abalada em 07 de março por uma série de explosões num quartel militar, que provocaram a morte a mais de uma centena de pessoas e ferimentos em mais de 600, além de um número indeterminado de desalojados e avultados danos materiais.

"O vice-presidente [Teodoro Obiang Ngema Mangue] convocou mais de 3.000 pessoas afetadas para recolherem `o seu apoio`. Este ato não só viola os protocolos de segurança da covid-19 como também viola a dignidade e integridade das famílias envolvidas", defendeu a plataforma GE Nuestra (Guiné Equatorial Também é Nossa) numa nota para assinalar a passagem de um mês sobre a tragédia.

A recém-criada plataforma junta líderes da sociedade civil, defensores dos direitos humanos, ativistas e profissionais naquele país e no estrangeiro com o objetivo de estabelecer um Estado democrático e de direito na Guiné Equatorial.

Para o movimento, os apoios, distribuídos em público e perante as câmaras de televisão, "não podem, nem deve substituir a indemnização legal" a que qualquer vítima tem direito.

Por isso, exigem ao vice-presidente e filho do Presidente Teodoro Obiang que, como responsável pela defesa e segurança do país, "cesse a sua campanha mediática à custa dos mortos" e cumpra "a sua obrigação de identificar e proteger outros locais de armazenamento de explosivos. Os responsáveis do movimento classificam como "egocêntricas" as ações de Teodoro Nguema Obiang Mangue, considerando que não têm qualquer fundamento legal.

A GE Nuestra critica a gestão da catástrofe, adiantando que, um mês após a explosão "encontrou cenas chocantes" de vítimas que não receberam cuidados médicos porque não tinham seguros de saúde, bem como de muitos "corpos que ainda não foram reclamados ou identificados pelos seus familiares".

"As situações precárias que os nossos voluntários testemunharam são tão tristes como insuportáveis num país produtor de petróleo", apontaram, defendendo o uso de hotéis para oferecer abrigo àqueles que perderam as casas e acesso à habitação social facilitado para as vítimas.

A plataforma reafirmou a sua exigência de "uma investigação independente" às causas da tragédia e condenou a decisão do Governo de proibição de manifestações públicas das famílias e cidadãos para lembrar as vítimas mortais.