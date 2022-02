Movimento contra `esvaziamento` em Castela e Leão é protagonista nas eleições

A falta de uma maioria clara e apoios suficientes dos partidos espanhóis tradicionais fazem aumentar a incerteza sobre a formação do futuro governo regional naquela que é a maior das 17 comunidades autónomas espanholas e ao mesmo tempo a que tem menos população em termos relativos (25 habitantes por quilómetro quadrado).

A dimensão de Castela e Leão é ligeiramente maior da de Portugal, mas tem apenas 2,4 milhões de habitantes, menos de um quarto dos mais de 10 milhões de habitantes do país que fica do outro lado da fronteira.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) ganhou as eleições em 2019, mas não conseguiu evitar que o Partido Popular (PP, direita) mantivesse o seu domínio do executivo regional em coligação com o Cidadãos (direita-liberal) que tudo indica agora vai perder influência.

As últimas sondagens, divulgadas no início da semana, indicavam que PP e PSOE estão à frente nas intenções de voto com cerca de 30% cada, seguidos pelo Vox (extrema-direita) com 11%, Cidadãos e Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 7% e as plataformas regionais da España Vaciada (Espanha Esvaziada em português) a ganharem força na reta final da campanha, podendo alcançar até 15%, consoante o estudo de opinião.

Os partidos que representam o que também é conhecido como a `Espanha esquecida` não escondem a sua vontade de serem "charneira" ou "fiel da balança" do futuro governo na região.

A Espanha esquecida e esvaziada saiu pela primeira vez à rua em Madrid em março de 2019 com o lema "A Espanha vazia existe".

O sucesso eleitoral do movimento provincial `Teruel Existe` nas eleições de 2019 levaram, em seguida, as plataformas agrupadas na Espanha Esvaziada a passar das palavras aos atos e a candidatar-se agora, pela primeira vez, às eleições em Castela e Leão.

`España Vaciada` registou-se como partido político em setembro de 2021 e dois meses depois mais de 160 grupos e associações de cerca de 30 províncias espanholas comprometeram-se a finalizar a plataforma eleitoral até à primavera de 2022.

O seu futuro eleitoral ainda é incerto, mas a sua existência fez com que a estratégia eleitoral dos outros partidos mudasse, principalmente a do PP e a do PSOE.

Os programas eleitorais dos principais partidos estão agora cheios de compromissos e medidas contra o despovoamento que, para pôr fim ao abandono tradicional, prometem um futuro admirável e novo, com internet de alta velocidade, serviços de saúde e educação a nível das grandes cidades e vantagens fiscais pelo simples facto de se viver no campo.

Os representantes deste movimento de cidadãos, que pela primeira vez aparece com a designação `España Vaciada` nalgumas das nove províncias de Castela e Leão, defendem a transversalidade do seu programa em detrimento da ideologia, porque acreditam que os problemas e deficiências da região vão para além da cor política.

Alegam que o sistema bipartidário tradicional (PP/PSOE) empurrou a comunidade autonómica "para o esquecimento", ao longo dos últimos 40 anos, apesar de o PP ter governado todas as legislaturas desde a transição democrática de Espanha, com exceção da primeira.

O cabeça de lista do grupo de eleitores de Soria Ya! (Sória Já, em português) para a presidência de Castela e Leão, Ángel Ceña, afirmou esta semana numa entrevista à agência espanhola Efe que o seu partido está disposto a chegar a um acordo de investidura tanto com o PSOE como com o PP, desde que sejam estabelecidos prazos para a implementação do seu programa.

O candidato reconhece que tanto os socialistas como os populares incluíram nos seus programas uma boa parte dos projetos que o `Soria Ya!` também exige para a sua província, pelo que acredita que é possível chegar a um acordo de investidura, desde que haja um compromisso real de que desta vez serão levados a cabo.

Segundo as sondagens, apenas este partido que concorre na província de Sória e faz parte do movimento da Espanha esvaziada obteria entre dois a três membros no parlamento regional que tem 81 assentos, razão pela qual este grupo garante que irá trabalhar para apresentar iniciativas legislativas e no controlo das ações do futuro governo regional.

"Parece inacreditável que a comunidade que perdeu mais população tenha demorado tanto tempo a tentar implementar medidas contra o despovoamento e que estas nunca se tenham concretizado, porque os planos falharam", recordou Ángel Ceña.

O programa da `Espanha Vazia` e dos partidos que pertencem a esta plataforma, como seria de esperar, anda totalmente à volta do despovoamento e é de longe o mais abrangente sobre esta questão.

Propõe, por exemplo, "um modelo de planeamento espacial para manter vivo o mundo rural e as pequenas cidades, regionalização para garantir a prestação de serviços em todo o território, acessibilidade física por estrada e caminho-de-ferro para permitir a mobilidade de todas as pessoas, e redes de banda-larga e 5G que permitem uma conectividade de qualidade em todo o território".

As suas candidaturas defendem que nenhum cidadão deve estar a mais de 30 minutos de carro de qualquer serviço básico: centro de saúde, escola secundária, centro sociocultural (biblioteca, museu ou teatro), centro de cuidados para idosos ou esquadra de polícia. Mais, nenhuma pessoa deve estar a mais de 30 quilómetros de uma linha ferroviária ou de uma autoestrada.

Um dos grandes desafios para os candidatos desta plataforma também é dar-se a conhecer aos eleitores habituados a votar nos partidos tradicionais.