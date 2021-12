Movimento da oposição tunisina apela para boicote de consultas populares

Em conferência de imprensa, o movimento anunciou também a criação iminente de uma frente política contra o Presidente da Tunísia, Kais Said.

"Estamos a preparar a formação de uma frente política para combater o golpe de Estado e procurar soluções no âmbito do respeito pelo processo democrático e constitucional", afirmou o constitucionalista Jaouhar Ben Mbarek, líder do "Cidadãos contra o golpe de Estado", movimento que reúne figuras de diferentes tendências e que propõe eleições presidenciais e legislativas antecipadas para sair da atual crise.

A crise iniciou-se a 25 de julho último, quando Said destituiu o primeiro-ministro, Hichem Mechichi, suspendeu o parlamento e assumiu plenos poderes, uma decisão que diversos setores da sociedade e da classe política tunisinas classificaram como "golpista".

Mbarek anunciou também a convocatória de grandes mobilizações para 14 de janeiro, até agora o Dia Nacional da Revolução, que o chefe de Estado transferiu recentemente para 17 de dezembro, por considerar que foi essa a data do começo da "verdadeira" revolução, que pôs fim, em 2011, à ditadura de Zin el-Abedin Ben Ali.

Por seu lado, o ativista Taieb Bouakhila declarou que os grevistas de fome, que se encontram no sétimo dia do seu protesto, "não cessarão a sua ação até que haja uma alternativa política e uma frente nacional democrática que substitua o golpe de Estado".

Uma dezena de personalidades, entre as quais deputados e antigos governantes, como o ex-ministro das Finanças Ali Kooli, juntaram-se na passada quinta-feira a esta iniciativa para alertar para o perigo que representa este "regime autoritário assente em `slogans` populares" e exigir a libertação de dois ex-deputados encarcerados, bem como dos manifestantes detidos durante o último protesto.

Em meados de dezembro, após meses de pressões por parte de organizações nacionais, de formações políticas e da comunidade internacional para regressar à via democrática, Said anunciou a sua estratégia: um referendo constitucional a 25 de julho e eleições legislativas antecipadas, a 17 de dezembro de 2022.

Para tal, as autoridades efetuarão, a partir de 01 de janeiro, uma série de consultas populares `online` para que os cidadãos de todo o país exponham as suas exigências políticas e sociais antes de 20 de março.

A partir dessas propostas, uma comissão de especialistas formada por Said deverá redigir um projeto de reformas constitucionais que será votado em referendo a 25 de julho, data que coincide com o primeiro aniversário da sua decisão de assumir plenos poderes.