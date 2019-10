Movimento da Sociedade Civil considera "estranha" e "discorda" de decisão do PR guineense

O Movimento da Sociedade Civil para a Paz e Desenvolvimento manifestou "estranheza" e "discordância" com o decreto do Presidente guineense que demitiu o Governo liderado por Aristides Gomes, considerando que atenta contra os compromissos assumidos com a comunidade internacional.