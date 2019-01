Movimento dos Coletes Amarelos é "inédito" em França

Moisi é atualmente professor universitário de Geopolítica e leciona na Kings College, de Longes. Conselheiro especial do Instituto Montagne, um think thank de peso no contexto francês, foi co-fundador do Instituto francês de Relações Internacionais, em 1979, e aconselhou vários Presidentes franceses nas últimas décadas.



Para o especialista francês, esta contestação social era previsível, uma vez que a governação atual não quis escutar o país das ruas e das universidades.



Esta entrevista de Dominique Moisi à televisão pública portuguesa foi conduzida pela jornalista Rosário Salgueiro, correspondente da RTP em Paris, com imagem e edição de Rodrigo Lobo.