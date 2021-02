Movimento xiita libanês Hezbollah diz ter abatido `drone` israelita

As tensões na região têm aumentado nos últimos meses com ataques aéreos israelitas contra combatentes apoiados pelo Irão na vizinha Síria.

Além de aliado do Irão, o Hezbollah também prometeu responder pela morte de um dos seus militantes num ataque aéreo de Israel na Síria no ano passado.

A TV al-Manar do Hezbollah indicou que o `drone` foi abatido após ter entrado no espaço aéreo libanês e que caiu na aldeia de Blida, perto da fronteira com Israel. Os combatentes do movimento libanês têm agora a aeronave não tripulada, adiantou.

Os militares israelitas, que não confirmaram o ataque, referiram que o `drone` estava em atividade ao longo da fronteira, antes de cair.

"Não há risco de violação de informação", adiantaram.

O incidente ocorre cerca de 10 dias depois de o exército israelita ter derrubado um `drone` proveniente do Líbano que entrou no seu espaço aéreo e ter advertido de que continuaria a agir contra "qualquer tentativa" de violar a sua soberania.

Aviões de guerra israelitas e `drones` violam o espaço aéreo libanês quase diariamente, às vezes para realizar ataques na Síria.

Israel e o Hezbollah estiveram envolvidos numa guerra no Líbano durante um mês em 2006, com um balanço de 1.200 mortos do lado libanês, sobretudo civis, e 156 da parte israelita, na maioria militares.

O movimento xiita libanês já reivindicou o derrube de `drones` israelitas noutras ocasiões.