Movimentos racistas por trás dos ataques do Texas

Os ataques deste fim-de-semana no Texas podem ter tido motivações relacionadas com movimentos racistas. O atirador que matou oito pessoas num centro comercial vestia equipamento militar com insígnias neonazis, enquanto noutra localidade oito pessoas foram atropeladas mortalmente frente a um centro de acolhimento de migrantes.