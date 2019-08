MP brasileiro manda investigar construção de ponte ilegal na Amazónia

Lusa27 Ago, 2019, 07:26 | Mundo

De acordo com a imprensa local, a ponte, localizada na Floresta Nacional do Jamanxim, composta pelo Bioma (conjunto de ecossistemas) Amazónia, seria usada para escoar madeira extraída de forma ilegal daquela área de proteção ambiental, sendo que o governo do Pará garantiu não ter autorizado a obra.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão público que mede a desflorestação no país, a Floresta Nacional do Jamanxim é uma das mais desmatadas de todo o Brasil.

Ainda de acordo com o Inpe, nos seis primeiros meses do ano houve um crescimento de 212% nas áreas desflorestadas da Amazónia face ao mesmo período de 2018.

Só em junho, o abate de floresta teria crescido 88% de acordo com aquele órgão, na mesma base de comparação.

Porém, os valores registados em julho vieram mostrar um aumento muito superior, com a desflorestação da Amazónia a aumentar 278% nesse mês, em relação ao período homólogo de 2018.

Os estados brasileiros do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia são os que apresentam maior indíce de área desflorestada.

Além do aumento da desflorestação, a região também tem sofrido grandes perdas com os incêndios.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

A procuradora-geral da República (PGR) brasileira, Raquel Dodge, disse na segunda-feira que o Ministério Público investiga suspeitas de que tenha havido uma "ação orquestrada" para atear incêndios criminosos na floresta Amazónia.

"Há suspeita de ação orquestrada, há suspeita de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. O que nós percebemos na conversa de hoje [segunda-feira] é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquérito para investigar e punir esses infratores", declarou a PGR, citada pela imprensa local, após uma reunião extraordinária do grupo de trabalho da Amazónia.

Segundo Raquel Dodge, há indícios de que atuações criminosas combinadas provocaram diversos focos de incêndio na região.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).