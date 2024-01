MP moçambicano acusa magistrados e polícias por associação criminosa

Em comunicado, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção da Zambézia explica que os arguidos em questão, "no exercício das suas funções", detiveram em junho de 2021 um homem "supostamente de nacionalidade tanzaniana, suspeito de traficar drogas provenientes do norte do país para Maputo e as fornecer na zona militar".

"Em ação concertada, entre eles, ocultaram a existência da droga, na residência do suspeito, assim como ignoraram a realização de diligências pertinentes para a descoberta da verdade material, tendo precipitadamente promovido a sua soltura, que foi anuída pelo juiz da instrução criminal, sob alegação de não haver indícios da prática de crimes relacionados com o tráfico e outras atividades ilícitas", detalha o Ministério Público.

Acrescenta que neste processo, aberto ainda em 2021, foram constituídos arguidos dez cidadãos, dos quais um magistrado do Ministério Público, um magistrado judicial e oito agentes do Serviço de Investigação Criminal e da Polícia de Proteção.

Refere igualmente que todos os arguidos foram acusados da prática dos tipos legais de crime de abuso de cargo ou função, falta de promoção de procedimento criminal e associação criminosa.