MP moçambicano acusa vereador e empresário local de matar antigo autarca de Nampula

A acusação do Ministério Público, citada hoje pelo diário Notícias, indica que os arguidos terão sido os autores dos disparos que, no dia 04 de outubro de 2017, terão tirado a vida de Mahamudo Amurane, na sequência de uma desavença gerada pela atribuição ilegal de um espaço no centro da cidade.

Segundo a acusação, o empresário terá celebrado com o vereador um memorando de entendimento, sem conhecimento do antigo autarca, para a aquisição de um espaço no centro da cidade, um documento que viria a ser revogado por Mahamudo Amurane, o que terá gerado desavenças.

De acordo com MP, as investigações das autoridades moçambicanas indicam que os dois réus terão enviado um montante de dois mil euros para a conta do autarca, que devolveu o valor logo que se apercebeu da alegada tentativa de suborno.

Embora os arguidos aleguem que os disparos que tiraram a vida de Amurane foram feitos por uma terceira pessoa que terá invadido a residência do autarca, o Ministério Público considera que Saíde Abdulremane e Zainal Satar foram as únicas pessoas que estiveram com Amurane quando foi baleado e os exames de perícia efetuados mostram que as balas foram disparadas a curta distância.

"Quando questionados, os coarguidos responderam que o atirador surgiu do lado frontal, na direção em que os três caminhavam, mas feita a reconstituição dos factos concluiu-se que os coarguidos eram os únicos que estavam próximos da vítima", acrescenta o diário Notícias citando a acusação do Ministério Público, que frisa que os dois não prestaram socorro imediato à vítima, garantindo assim tempo suficiente para que se livrassem das armas do crime.

O julgamento do caso do antigo autarca da cidade de Nampula começou na quarta-feira e ocorre depois de, há um ano, o Tribunal Superior de Recurso de Nampula ter anulado um despacho que despronunciava os dois homens acusados de serem os autores da morte Mahamudo Amurane.

Mahamudo Amurane, autarca pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política de Moçambique, morreu no feriado em que o país celebra o Acordo Geral de Paz (04 de outubro), após ser atingido por três tiros no rés-do-chão da sua casa, ao princípio da noite, na cidade de Nampula.

O crime causou consternação generalizada, do Presidente da República, Filipe Nyusi, às representações diplomáticas estrangeiras em Maputo, passando por diversas organizações da sociedade civil.