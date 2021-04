MpD lidera votação nas legislativas de Cabo Verde

De acordo com dados disponibilizados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), através da página oficial destas eleições, o MpD lidera a contagem global seguido do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição).





A abstenção cifra-se nos 42 por cento.







Para estas eleições estavam previstas 1.245 mesas de voto no arquipélago e 236 na diáspora, em 21 países, para um total de 392.993 eleitores recenseados.As eleições legislativas em Cabo Verde elegem a Assembleia Nacional, composta por 72 deputados eleitos por sufrágio universal, direto, através de 13 círculos eleitorais, em cada ilha e na diáspora. Contudo, o país está há cerca de 30 anos profundamente bipartidarizado, entre MpD, que tem atualmente uma maioria absoluta de 40 deputados, e o PAICV, que soma 29, além dos três eleitos da UCID.





Líder do MpD proclama vitória e diz que é "lição" para a oposição



O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, proclamou vitória afirmando que vai "continuar o bom trabalho" e que o resultado é uma "lição" para a oposição.



"Foi uma grande vitória, a vitória de Cabo Verde. Nós estávamos à espera desta vitória", afirmou Ulisses Correia e Silva, também primeiro-ministro em funções, ao fazer o discurso da vitória, na sede nacional do MpD, na Praia, com dezenas de militantes em festa no exterior.