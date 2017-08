MPLA já reclama vitória nas eleições em Angola

A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) Júlia Ferreira elogiou o comportamento dos angolanos mas não deixou nenhuma informação sobre resultados.



A CNE de Angola informou que ainda está a decorrer a contagem dos votos nas mesas eleitorais.



Ao mesmo tempo o secretário do Bureau Político do MPLA para as questões políticas e eleitorais, João Martins, anunciou que a vitória daquele partido, no poder em Angola desde 1975, nas eleições gerais de quarta-feira, é "inequívoca, praticamente incontornável".



Mais de 9,3 milhões de angolanos estavam inscritos para escolherem entre seis candidatos, o sucessor de José Eduardo dos Santos - que não integrou qualquer lista candidata.



Esta votação envolve a eleição direta do parlamento (220 deputados) e indireta do presidente da República, que será o cabeça-de-lista do partido mais votado.