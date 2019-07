Mueller sublinha no Congresso não ter exonerado Trump

Joana Raposo Santos - RTP24 Jul, 2019, 18:40 | Mundo

“No decorrer da nossa investigação, apontámos 30 pessoas como suspeitas de crimes federais, incluindo 12 membros das forças militares russas. Sete dessas pessoas foram condenadas ou declararam-se culpadas”, começou por declarar Robert Mueller, de 74 anos. “O meu testemunho hoje não vai descrever de forma diferente os resultados do nosso trabalho. O próprio relatório é o meu testemunho”, sublinhou Robert Mueller.





O antigo procurador e ex-diretor do FBI é o autor de um relatório de mais de 400 páginas que, apesar de revelar uma interferência de Moscovo durante a campanha eleitoral que levou Trump à vitória, não foi o suficiente para acusar criminalmente o atual Presidente dos Estados Unidos.





Rússia sairia beneficiada

Donald Trump e alguns dos membros da sua Administração acusam Robert Mueller de liderar uma “caça às bruxas”.

“Desastre para os democratas”

Why didn’t Robert Mueller & his band of 18 Angry Democrats spend any time investigating Crooked Hillary Clinton, Lyin’ & Leakin’ James Comey, Lisa Page and her Psycho lover, Peter S, Andy McCabe, the beautiful Ohr family, Fusion GPS, and many more, including HIMSELF & Andrew W? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019

Cada membro do comité teve cinco minutos para questionar Mueller, que deu quase sempre respostas breves, referindo-se muitas vezes ao relatório de 448 páginas ao qual deu a cara. O investigador enfrentou em seguida uma segunda audição - perante o Comité dos Serviços de Informações da Câmara dos Representantes.







c/ agências



“Em primeiro lugar,. Em segundo, a investigação não determinou que tenham existido membros da campanha de Trump a conspirar com o Governo russo nas suas atividades de interferência eleitoral”, elucidou Mueller.“Nós debruçámo-nos sobre se as provas eram suficientes para incriminar algum dos membros da campanha por participação em conspiração criminosa. E não eram”, acrescentou perante o Comité Judiciário da Câmara dos Representantes.“Por fim, investigámos uma série de ações levadas a cabo pelo Presidente em relação à nossa investigação. Com base nos princípios do departamento de Justiça,. Essa foi a nossa decisão na altura e continua a sê-lo hoje”.O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prossegue há muito uma política que impede a aplicação de acusações criminais sobre Presidentes no poder.Quando questionado sobre se o relatório exonerou Donald Trump quanto a uma eventual obstrução da Justiça, Mueller esclareceu que “não é isso que diz o relatório” e que, acrescentando que Trump sempre se recusou a ser entrevistado pelos investigadores.Algo que contradiz a crença de Donald Trump, que após ter acesso ao relatório declarou que o documento representava uma “completa e total exoneração”.Quanto ao facto de Trump alegadamente querer ver Mueller despedido por ter investigado uma possível obstrução da Justiça, o ex-procurador especial confirmou. “É isso que diz o relatório, sim. Mantenho essa posição”, firmou.Quando a representante democrata Zoe Lofgren tentou que o ex-diretor do FBI confirmasse que existiram 126 contactos entre os membros da campanha de Trump e a Rússia,“A sua investigação concluiu que o Governo russo entendeu que beneficiaria da vitória de um dos candidatos?”, perguntou a democrata, obtendo um simples “sim” como resposta por parte de Mueller.À questão “e que candidato seria esse?”, o antigo procurador respondeu “Trump”.“Deixem-me dizer mais uma coisa”, pediu Mueller.Houve ainda quem perguntasse se houve membros da Administração Trump e da sua equipa eleitoral a mentir aos investigadores responsáveis pelo chamado Relatório Mueller, algo com o qual o ex-diretor do FBI concordou “de modo geral”.Enquanto os democratas do comité chegaram a elogiar o trabalho de Mueller e a afirmar que ninguém, nem mesmo o Presidente, está “acima da lei”, os republicanos presentes procuraram ressaltar que a investigação foi injusta para com Trump.Foi o caso do republicano John Ratcliffe, que acusou Mueller de ter abusado da sua autoridade durante a elaboração do relatório, e de Steve Chabot, que considerou o testemunho de hoje “a última esperança” dos democratas para “destituírem o Presidente Trump”.Antes da audição, Donald Trump salientou no Twitter que Robert Mueller não investigou outros candidatos às eleições de 2016, incluindo Hillary Clinton., declarou de seguida.Já enquanto o antigo procurador testemunhava, Trump partilhou uma afirmação da estação Fox News que descrevia a audição de Mueller como umO testemunho desta quarta-feira aconteceu a pedido dos democratas, que esperam que as declarações feitas no Congresso, por terem sido transmitidas ao vivo em televisão, rádio e online, tenham maior impacto na opinião pública.Na véspera do testemunho, o departamento de Justiça norte-americano enviou uma carta a Mueller na qual lhe pedia que não avançasse novos detalhes sobre a investigação no Congresso e que se focasse apenas nos factos que já foram divulgados.