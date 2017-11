Mugabe afastado da presidência do Zimbabué

Jorge Almeida - RTP19 Nov, 2017, 15:44 / atualizado em 19 Nov, 2017, 17:25 | Mundo

Ao fim de 37 anos no poder, Robert Mugabe deixa a presidência do Zimbabué. Segundo uma fonte da agência Reuters, o ex-presidente chegou a um acordo com os militares.



A rádio estatal ZBC e a BBC estão a avançar que em breve, Mugabe vai fazer uma declaração ao país.



O partido no poder no Zimbabué, apresentou Emmerson Mnangagwa como candidato às eleições presidenciais de 2018. Ainda se desconhece qual vai ser o futuro de Robert Mugabe.



Citado pela Agência France Presse, o partido ZANU-PF avançou que "Emmerson Mnangagwa foi eleito presidente e primeiro secretário [...] e designado candidato presidencial às eleições de 2018".







"Foi adotada uma resolução para remover o presidente e substitui-lo por Mnangagwa", disse à AFP fonte partidária.



Grace Mugabe foi também expulsa, "para sempre", do mesmo partido, bem como dois dos ministros mais próximos de Robert Mugabe, os da Educação Superior, Jonathan Moyo, e o das Finanças, Ignatius Chombo.







O jornal The Herald do Zimbabué mostra fotografias de Mugabe num encontro que decorreu este domingo em sua casa com alguns generais. Nas fotografias vêem-se os intervenientes a apertar as mãos.