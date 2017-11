Mugabe aparece em público pela primeira vez desde detenção

RTP17 Nov, 2017, 10:27 / atualizado em 17 Nov, 2017, 10:45 | Mundo

Desde quarta-feira que o Presidente estaria em detenção domiciliária, “a salvo”, depois de os militares terem ocupado a televisão pública, realizado várias detenções, negando que se tratava de um golpe.



Mugabe currently officiating at a graduation ceremony in Harare pic.twitter.com/XBvqi1Nh3C — Zim Media Review (@ZimMediaReview) 17 de novembro de 2017

Exército anuncia detenções

Mugabe recusa demitir-se

Após ter chegado ao pódio, Mugabe anunciou o início da cerimónia académica depois de ter sido cantado o hino nacional, tendo-se ouvido "um forte aplauso".As forças responsáveis pela segurança de Mugabe estiveram sempre visivelmente presentes.Fontes citadas pelas agências internacionais garantem que os militares querem que Mugabe apresente a demissão e abandone o poder ao fim de 37 anos no poder, algo que o presidente tem recusado fazer.A imprensa estatal publicou hoje de manhã um comunicado indicando que as conversações "prosseguem" sendo que as forças militares (Zimbabwe Defense Forces) referem que se verificam "progressos significativos no sentido do afastamento dos criminosos que rodeiam o chefe de Estado".Os militares afirmam que "alguns desses criminosos" foram detidos, mas que outros continuam em fuga.Na mesma declaração os militares dizem que "estão comprometidos com o `comandante-em-chefe`, Robert Mugabe, sobre avanços nas conversações" e que "a nação vai ser informada" assim que for possível.O último comunicado dos militares foi igualmente difundido pela televisão e pelas estações de rádio.Segundo a agência Reuters, alguns aliados de Mugabe, que estiveram na sua casa em Harare, tinham já indicado “que o Presidente não pretende demitir-se voluntariamente antes das eleições agendadas para o próximo ano”."No interesse do povo zimbabueano, Robert Mugabe deve demitir-se" opinou entretanto Morgan Tsvangirai, líder do Movimento por uma Mudança Democrática (MDC), o principal partido da oposição.Mugabe reuniu-se ontem pela primeira vez, desde o golpe, com o chefe do Exército, o general Constantino Chiwenga, na sede da Presidência em Harare."Encontraram-se hoje. Ele recusou demitir-se, penso que estará a tentar ganhar tempo", afirmou uma fonte anónima citada pela AFP.Na reunião participaram igualmente dois ministros sul-africanos enviados pelo Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, mas Pretoria não revelou qualquer pormenor sobre o teor da conversa.