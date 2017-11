Mugabe não se demite da presidência do Zimbabué

Jorge Almeida - RTP19 Nov, 2017, 15:44 / atualizado em 19 Nov, 2017, 20:10 | Mundo

Numa mensagem à nação transmitida na televisão estatal, o presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, disse que não se demitia da presidência, prometendo que vai presidir ao congresso ZANU-PF no próximo mês, apesar do partido o ter retirado da liderança na manhã de domingo.



O líder dos combatentes veteranos, Chris Mutsvangwa, que liderou o movimento para expulsar Mugabe, afirmou à Reuters que o povo irá manifestar-se nas ruas de Harare.



O partido no poder no Zimbabué, apresentou Emmerson Mnangagwa, como candidato às eleições presidenciais de 2018.



Citado pela Agência France Presse, o partido ZANU-PF avançou que "Emmerson Mnangagwa foi eleito presidente e primeiro secretário [...] e designado candidato presidencial às eleições de 2018".







"Foi adotada uma resolução para remover o presidente e substitui-lo por Mnangagwa", disse à AFP fonte partidária.



Grace Mugabe foi também expulsa, "para sempre", do mesmo partido, bem como dois dos ministros mais próximos de Robert Mugabe, os da Educação Superior, Jonathan Moyo, e o das Finanças, Ignatius Chombo.







O presidente Robert Mugabe passou o dia na sua casa reunido com os militares.



A sua saída do poder chegou a ser dada como certa pela agência Reuters. A sua mensagem gorou todas as expectativas da população.