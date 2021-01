Mulher de opositor entre os quase 400 manifestantes detidos na Rússia

Yulia Navalnaya anunciou que foi detida hoje pela polícia em Moscovo, durante a manifestação em apoio ao seu marido.

"Desculpem a má qualidade [da foto], a luz é má na carrinha celular", escreveu na sua conta na rede social Instagram, publicando uma `selfie` tirada numa viatura policial.

De acordo com o portal OVD-info, pelo menos 381 pessoas foram detidas até ao momento em todo o país pelas forças de segurança, muitas vezes com recurso à violência.

As manifestações acontecem em 93 cidades, com o lema "Liberdade!", para exigir a libertação de Navalny.

Em Moscovo, onde a marcha para exigir a libertação de Navalny começou às 14:00 locais (11:00 em Lisboa) na praça Pushkin, as detenções começaram antes mesmo do começo do protesto.

Houve confrontos esporádicos entre polícias antimotim que usaram os cassetetes contra manifestantes que lhes atiravam bolas de neve.

Grande parte da multidão dirigia-se no meio da tarde para a Praça do Manege, próximo ao Kremlin.

As autoridades russas já haviam alertado nos últimos dias, através da polícia e do Ministério Público, que tomariam medidas contra os participantes nas manifestações não autorizadas.

Na quinta-feira, as autoridades russas iniciaram uma campanha de assédio contra ativistas e principais colaboradores de Navalny para tentar impedir os protestos de hoje com a prisão de vários deles, como a sua porta-voz Kira Yarmish, que irá cumprir nove dias de prisão.

Cartazes com frases "Liberdade" e gritos como "Putin, ladrão!" ou "Nós somos o poder!" foram ouvidas hoje em todo o país nas manifestações a favor do líder da oposição.

Alexei Navalny foi detido ao voltar à Rússia no dia 17 de janeiro --- depois de cinco meses de convalescença na Alemanha devido a um envenenamento ---, acusado de violar as medidas de controlo judicial, por sair do país, quando estava em liberdade condicional, relacionada a outro processo na justiça russa.

Navalny vai permanecer em prisão preventiva até, pelo menos, 15 de fevereiro.

Vários instituições e países já apelaram à libertação imediata do opositor russo.