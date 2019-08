Mulher de uma das vítimas do massacre de El Paso acusa Trump de se rir da tragédia

Rosa Maria Valdez garante que se estivesse com Donald Trump lhe diria que os mexicanos não são animais a quem se aponta uma arma.



As declarações foram feitas durante o funeral do marido,na Ciudad Juarez, no México.



O homem tinha dupla nacionalidade, alemã e mexicana.



Foi uma das 22 vítimas mortais do tiroteio na cadeia de supermercados Wallmart, no dia 4.



Um jovem disparou vários tiros sobre as pessoas que estavam no local e disse que queria matar o maior número possível de mexicanos.