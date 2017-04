Mulher desafia carro blindado e torna-se símbolo de resistência ao regimo venezuelano

O momento tem muitas semelhanças com o protesto de Tianamen, na China, quando um homem fez o mesmo. Enfrentar um blindado para resistir à opressão do regime de Pequim em 1989.



Agora em Carcasa a mulher é atingida por uma granada de lacrimogéneo mas calmamente afasta-a com o pé. Resiste, protege a cara com um lenço e dá as costas ao veículo blindado.



Um forma simbólica do poder do povo contra as ordens dos militares.