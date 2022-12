Mulher do presidente deposto exila-se no México acompanhada pelo embaixador do país

Lucy Nicholson - Reuters

Lilia Paredes, a mulher do ex-presidente peruano Pedro Castillo, abandonou na madrugada de hoje o Peru em direção ao México, que lhe concedeu asilo político, acompanhada pelo embaixador do país, Pablo Monroy, expulso pelo novo Governo peruano.