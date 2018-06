Mulher do primeiro-ministro israelita acusada de fraude

RTP21 Jun, 2018, 15:08 | Mundo

O “caso de encomenda de refeições”, como ficou conhecido, consiste na acusação de “fraude sistemática” por parte de Sara Netanyahu, mulher de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita.



Sara Netanyahu é acusada de ter gasto 96 mil dólares (83 mil euros) em refeições de restaurantes gourmet entre 2010 e 2013, encomendadas para a residência do primeiro-ministro. Segundo o jornal Haaretz, é riogorosamente proibido encomendar refeições do exterior sempre que existe um cozinheiro de serviço na residência oficial.



Investigações vieram a descobrir que a mulher do primeiro-ministro de Israel deu instruções ao staff para que o emprego do cozinheiro fosse omitido, aparecendo registado na residência como membro da equipa de manutenção, justificando assim os números elevados de despesas.



Segundo o jornal israelita, Sara Netanyahu estava ciente de que violava as regras.

Vários casos de corrupção

Esta não é, no entanto, a primeira vez que o primeiro-ministro israelita e a sua mulher são acusados de fraude. Benjamin Netanyahu, segundo a agência Reuters, no início deste ano, foi acusado de corrupção e tráfico de influências.



Sara Netanyahu, segundo o jornal Haaretz, começou a ser investigada em julho de 2015 por várias irregularidades, incluindo o uso de fundos públicos para várias refeições e funcionários que seriam pagos pelo Estado mas trabalhavam na residência oficial.



Em janeiro deste ano, a mulher do primeiro-ministro israelita esteve perante a primeira audiência em tribunal. Sara Netanyahu não admitiu as acusações dos procuradores, recusando pagar o valor das refeições.



Benjamin Netanyahu tem negado, igualmente, todas as acusações. O casal acusa o antigo responsável pela gestão da residência oficial pela aquisição das refeições.