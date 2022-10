Mulher escapa a ataque esmurrando ursa

A norte-americana estava a sair de casa, na cidade de Leavenworth, para levar o cão a passear quando foi surpreendida por uma ursa preta adulta, de acordo com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington.Em comunicado , as autoridades admitem estar “extremamente gratas” por a vítima estar receber cuidados médicos adequados depois deste “encontro infeliz”.afirmou o capitão Mike Jewel no comunicado.A ursa acabou por ser abatida e o corpo removido do local.O biólogo Rich Beausoleil disse à KING-TV de Seattle que a mulher fez a escolha certa ao atacar o urso, defendendo-se com um murro no nariz do animal, depois de este a ter derrubado., disse Beausoleil.

"Foi uma questão de instinto", acrescentou. “Ela simplesmente virou-se e acertou mesmo no nariz”.





Segundo os especialistas, o único ataque fatal de um urso preto no Estado de Washington ocorreu em 1974.