Mulher morre e 11 civis ficam feridos em ataque a aeroporto no Afeganistão

Os rebeldes talibãs reivindicaram o ataque e referiram que tinham como alvo o avião do secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis.

O secretário de Defesa norte-americano não estava no aeroporto no momento do ataque, pois já se encontrava na reunião com o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, em Cabul.

O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, declarou que dois dos foguetes atingiram duas casas de civis próximas do aeroporto.

Mais cedo, as autoridades afegãs disseram que os insurgentes dispararam cerca de seis projéteis contra o aeroporto e ao redor da zona.

Najib Danish afirmou ainda que "quatro terroristas" foram mortos num tiroteio após o ataque.

O secretário de Estado norte-americano da Defesa, James Mattis, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, chegaram hoje ao Afeganistão.

Antes dessa reunião, Mattis e Stoltenberg visitaram a sede da missão da Aliança Atlântica em Cabul para conhecer a situação das tropas internacionais no país.

Esta é a primeira visita de Mattis a Cabul desde o anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a 21 de agosto, de aumento das tropas no Afeganistão, sem data de retirada.

Na semana passada, Mattis, que chegou ao Afeganistão proveniente da Índia, disse que o Pentágono espera que o aumento do número de tropas no país seja de cerca de 3.000.

Os Estados Unidos têm 11 mil militares no Afeganistão, país que está em guerra há quase 16 anos.