Mulher repórter entrevista líder talibã

A jornalista Beheshta Arghand faz história no Afeganistão e marca as notícias de toda a comunicação social nacional e internacional, depois de entrevistar Mawlawi Abdulhaq Hemad porta-voz talibã.







O oficial islamita apresentou-se moderado perante perguntas sobre perseguições feitas pelos militares talibãs. "O mundo inteiro agora aceita o Talibãs como a autoridade legítima do país. Ainda estou surpreso com o pavor que as pessoas continuam a ter dos talibãs", disse Hemad.

Beheshta Arghand | Canal de televisão afegão TOLOnews

Hemad elogiou as características do líder talibã Mulla Yaqoob, filho do fundador do Taleban, Mullah Omar, durante a entrevista. Aproveitou para dizer que o líder Mulla Yaqoob defende que "os talibãs devem evitar causar distúrbios entre a população, e que a população afegã deve sentir-se tranquila", de acordo com a agência indiana, citado pelo





Perante a conhecida supressão de direitos das mulheres pelo regime talibã, Mohseni explica no: "No domingo, com o controlo de Cabul nas mãos dos talibãs, a televisão TOLOnews mandou as repórteres para casa porque temiam pela sua segurança. Mas dois dias depois, as jornalistas quiseram regressar ao trabalho e estão já fazer reportagens no terreno.e compreendem que os meios de comunicação social podem fazer passar essa mensagem, "

Vinte anos depois a população tem smartphones, grava e divulga imagens em tempo real. Somam-se dezenas de canais de rádio e televisão independentes.





De acordo com o Guardian, os próprios militares talibãs usam o Whatsapp para trocarem imagens dos combates. Os novos líderes perceberam que tinham de ter uma nova abordagem com os media.







Mas Mohseni diz que o futuro é imprevisível. Em relação às emissões da TOLOnews paira a ameaça de poderem perder o negócio., sublinha Mohseni.