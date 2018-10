Mulheres candidatas às eleições no Afeganistão enfrentam violência

RTP17 Out, 2018, 16:58 | Mundo

“As eleições no meu país não são apenas sobre vitória ou derrota”, declarou Dewa Niazai, candidata de 26 anos especialista em ciências da computação. “São sobre uma guerra em pequena escala. Eu posso ser morta, lesionada ou raptada”.





A principal luta de Niazai é pelo direito das mulheres à educação, pretendendo também defender as que não tiveram a possibilidade de estudar e que atualmente não são representadas no parlamento.





O crescente envolvimento de mulheres na política afegã foi elogiado pelas Nações Unidas, que dizem ver as próximas eleições como um passo vital para a construção de confiança no processo democrático.

Violência crescente





Durante a campanha eleitoral, nove candidatos, entre os quais uma mulher, foram mortos em ataques que ocorreram em várias partes do país. Outros dois foram raptados e quatro foram feridos por radicais islâmicos.





Na semana passada, uma explosão durante o discurso eleitoral da candidata Nazifa Yousuf Bek, na província de Takhar, matou 22 pessoas e fez 35 feridos. Bek estava a apenas dez metros de distância do espaço onde se deu a explosão.





“Os meus apoiantes estavam à espera para me ouvir discursar e, em apenas alguns segundos, fiquei rodeada pelos seus corpos”, disse a candidata de 32 anos, que é também professora.





“Estou abalada mas estou também determinada a continuar com a campanha eleitoral”, acrescentou. “Esta é a minha responsabilidade”.

Insegurança e assédio





Maria Bashir, a primeira procuradora do sexo feminino da cidade de Herat – a terceira maior do Afeganistão – refere que as mulheres que se dedicam à política afegã sofrem outros problemas, tais como “insegurança e assédio”, o que torna mais difícil a corrida aos cargos eleitorais.





Bashir revelou que está a candidatar-se às eleições devido ao descontentamento com as políticas do Governo, que falham na proteção e cumprimento dos direitos das mulheres.





Sabri Andar, legisladora e candidata às próximas eleições, diz que as leis sobre igualdade existem no papel mas ainda não foram implementadas. “Quero garantir que praticamos aquilo que está escrito na nossa Constituição”, declarou.





Defensores dos direitos das mulheres garantem que, no Afeganistão, práticas como casamentos de crianças ou os chamados “crimes de honra”, em que mulheres são assassinadas por membros da família, continuam a acontecer em larga escala.





As 417 candidatas às eleições de 20 de outubro poderão ter um papel significativo nas mudanças destas práticas no país. A Constituição afegã dita que pelo menos 68 dos 250 lugares da câmara baixa do Parlamento estão reservados a mulheres.