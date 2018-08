Mulheres com participação histórica nas intercalares dos Estados Unidos

RTP08 Ago, 2018, 20:24 | Mundo

Depois de já se terem apurado alguns candidatos a nível distrital para as eleições intercalares, até ao momento existem 11 mulheres nomeadas para o Senado e 173 para a Câmara dos Representantes – números que quebram marcas de anos anteriores.

O Congresso será renovado com a eleição de 35 senadores e a totalidade da Câmara dos Representantes, com a nomeação de 435 representantes.



Conhecida por “onda rosa”, a representatividade feminina nas eleições intercalares ganhou força depois das eleições primárias nos Estados do Kansas, Michigan, Missouri e Washington, na terça-feira.



A vitória de Gretchen Whitmer, no Michigan, e de Laura Kelly, no Kansas, tornou oficial a quebra de recordes.



“O recorde anterior era de 167 [para a Câmara dos Representantes]. Com cinco mulheres candidatas sem oposição e uma eleição primária exclusivamente feminina, chegámos a 168 esta noite com a possibilidade de subir ainda mais”, escreveu o Centro para Mulheres e Políticas Americanas (CAWP, na sigla inglesa), no Twitter, na terça-feira.





O número de candidatas ao Senado também atingiu números históricos, com 11 mulheres até agora a competirem por um lugar – mais uma do que o anterior máximo histórico, em 1994.







Primeira muçulmana no Congresso

Fator Trump e diversidade

A imprensa norte-americana acredita que a vitória de Trump nas eleições de 2016 motivou a maior participação de mulheres nas eleições intercalares deste ano. Segundo especialistas, a derrota de Hillary Clinton criou um sentimento de frustração nas mulheres, encorajando-as a da Atualmente as mulheres representam 20 por cento do Congresso norte-americano, com 23 senadoras e 84 representantes. r um passo em frente e a concorrer.





Em comunicado, o CAWP observa que a novidade das eleições intercalares deste ano não é só a participação histórica de mulheres, mas também a diversidade de perfil das concorrentes. Existem mais representantes negras e da comunidade imigrante a disputar um lugar no Congresso.



“Esta tem sido uma temporada eleitoral de recordes para as mulheres candidatas, e esta noite a história continua”, afirma a diretora do CAWP, Debbie Walsh.Rashida Tlaib poderá tornar-se a primeira mulher muçulmana eleita para o Congresso dos Estados Unidos. A antiga deputada venceu as eleições primárias pelo Partido Democrático no Estado do Michigan, com 33,6 por cento dos votos.A concorrente sucede ao congressista John Conyers, que se retirou do lugar em dezembro de 2017 depois de acusações de assédio sexual. Nenhum candidato republicano no Michigan concorreu às eleições de terça-feira, o que significa que Rashida Tlaib deverá ganhar o lugar nas eleições intercalares de novembro.A muçulmana, filha de emigrantes palestinianos, explicou que a decisão de avançar foi motivada pelo aumento dos ataques a muçulmanos norte-americanos e imigrantes desde que Donald Trump foi eleito Presidente dos EUA.“Eu não concorri porque a minha eleição seria histórica. Corri por causa de injustiças e pelos meus filhos que questionam a sua identidade [muçulmana] e onde pertencem. Eu nunca fui de ficar à margem”, disse Rashida Tlaib à ABC News na semana passada.“Quando vês um palestiniano com o teu nome e a ter sucesso, isso mostra [ao governo] que nos pode proibir de entrar no país, mas não de sermos eleitos. Mostrar às pessoas que isso pode ser feito seria uma vitória para a minha família”, acrescenta Tlaib.A vitória de Rashida significa que será a terceira pessoa muçulmana a ocupar um lugar na Câmara dos Representantes, juntamente com os representantes democratas Keith Ellison, do Minnesota, e Andre Carson, do Indiana.A potenciar esta “onda rosa” está, em síntese, Trump. A maioria das candidatas são democratas – mais de 350 concorrem pelos democratas nas eleições primárias, contrastando com as cerca de 120 que se apresentam pelo republicano, de acordo com os dados do CAWP.Alexandria Ocasio-Cortez, com apenas 28 anos, ganhou as primárias em Nova Iorque. A sua vitória foi inesperada, uma vez que Joseph Crownley tem uma carreira de 20 anos como congressista.Stacey Abrams, democrata de 44 anos, ganhou as primárias no Estado da Geórgia. Caso ganhe o lugar no Congresso, será a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Também Verónica Escobar e Silvia García podem tornar-se as primeiras latinas a representarem o Texas no Congresso dos Estados Unidos.