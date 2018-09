Mulheres "não vão estar preparadas" se fugirem às áreas tecnológicas, diz dirigente

Lusa24 Set, 2018, 10:37 | Mundo

A executiva portuguesa, que lidera a GSMA nos Estados Unidos, Canadá e Caraíbas, considerou que "é muito importante a qualificação dos recursos", falando das áreas em foco na associação: 5G, Internet das Coisas e gestão de identidade móvel. "Se forem só os homens a seguir tecnologia, que é a maior parte, no futuro as mulheres não vão estar preparadas", referiu, sublinhando a necessidade de diversificação.

É nesse contexto que Ana Tavares está a lançar várias iniciativas para estimular uma maior participação do sexo feminino em áreas consideradas cruciais no futuro. A responsável falou da estratégia à margem da segunda edição do Mobile World Congress Americas, que decorreu em Los Angeles.

Um dos novos programas é o Tech4Girls, dedicado à educação. "Estamos a tentar chegar ao ensino preparatório e secundário, às vezes até primário, para tentar mostrar o que é tecnologia e criar o bichinho de que é uma coisa interessante".

Como parte da iniciativa, a GSMA levou um grupo de estudantes ao escritório central em Atlanta para as ensinar a construir um aparelho inteligente "de raiz", desde o hardware até à programação. O próximo programa será dedicado à robótica, o que o distingue de outras iniciativas viradas para o ensino de programação a raparigas, como a Girls Who Code. "Não é só a parte de aprender a programar, mas também de robótica e IoT [Internet das Coisas].

Os dados do National Center for Women and Information Technology (NCWIT) indicam que, apesar de as mulheres representarem 57% das ocupações profissionais nos Estados Unidos, apenas 26% das profissões ligadas à tecnologia são ocupadas por pessoas do sexo feminino e somente 17% dos cargos de CIO (diretor de sistemas de informação) são exercidos por mulheres. Ao mesmo tempo, existe um volume substancial de vagas por preencher nestas áreas (3,5 milhões só nos EUA).

Além das iniciativas criadas por Ana Tavares na América do Norte, a GSMA também promove a iniciativa Women4Tech durante o Mobile World Congress. "Tentamos mostrar o que está a ser feito", disse a executiva portuguesa, usando sessões estratégicas onde é discutida a importância da diversidade, oradores focados nesta área e oportunidades de networking para os envolvidos.

O Mobile World Congress Americas teve a edição inaugural em 2017, em São Francisco, com mudança para Los Angeles este ano. Irá manter-se no sul da Califórnia em 2019, com data marcada para 22, 23 e 24 de outubro. A segunda edição recebeu cerca de 22 mil visitantes.