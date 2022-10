"Mulheres para o Mediterrâneo" discute perspetiva do género nas crises globais

A sexta conferência "Mulheres para o Mediterrâneo" arranca esta quarta-feira em Madrid, com representantes de mais de 42 países da União Europeia e do sul e leste do Mediterrâneo, para “discutir a perspetiva do género nas recentes crises globais do ambiente, da saúde e da energia”, segundo a organização.