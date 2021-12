Mulheres vítimas de violência abandonadas na "era Talibã"

A organização de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Londres, em comunicado, adiantou que na investigação foram entrevistadas 26 sobreviventes e prestadoras de serviços, que denunciaram que o novo regime talibã libertou detidos da prisão, incluindo muitos condenados por crimes de violência de género, além de ter encerrado serviços de apoio às vítimas.Muitos sobreviventes, bem como funcionários de abrigos, advogados, juízes, funcionários do governo e outros envolvidos nos serviços de proteção, estão agora em risco de violência e de morte, acrescenta a AI, cuja investigação decorreu entre 26 de outubro e 24 de novembro, tendo entrevistado seis sobreviventes e 20 outras pessoas envolvidas na rede de apoio.", disse Agnès Callamard, secretária-geral da AI.", acrescentou.Callamard defendeu que, para proteger as mulheres e as raparigas, os talibãs têm de permitir a reabertura de abrigos, repor os serviços de proteção para sobreviventes, restabelecer o Ministério dos Assuntos da Mulher e garantir que os prestadores de serviços podem trabalhar livremente e sem medo de retaliação.





Financiar o apoio à proteção







A Amnistia apelou à comunidade internacional para que avance com financiamento imediato e a longo prazo para repor os serviços de proteção e para retirar do país sobreviventes e prestadores de cuidados "que enfrentam um perigo iminente".Por outro lado, exortou as novas autoridades de Cabul a cumprir as obrigações para com mulheres e raparigas, designadamente as que conseguiram sobreviver ou em risco de violência de género.As acusações foram rejeitadas a 26 e a 29 de novembro passado pelo porta-voz do regime talibã, Suhail Shaheen, em resposta a um pedido de esclarecimento feito pela própria Amnistia Internacional.", afirmou.Na investigação, a AI indicou ter entrevistado sobreviventes e pessoas envolvidas nos serviços de proteção nas províncias de Badghis, Bamiyan, Daikundi, Herat, Cabul, Kunduz, Nangarhar, Paktika, Sar-e Pul e Takhar.





Segundo os prestadores de serviços entrevistados pela AI, os casos mais comuns de violência baseada no género envolvem espancamentos, violações e outras formas de violência física e sexual e ainda casamentos forçados, em que as vítimas necessitam frequentemente de assistência médica.