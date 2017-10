Multa ao Merrill Lynch favorece sanções a bancos que emprestaram a Moçambique - ONG

Lusa25 Out, 2017, 12:24 | Mundo

"A atuação da Financial Conduct Authority (FCA) neste caso deverá aumentar a probabilidade de fazer o mesmo relativamente ao Credit Suisse e ao VTB pela sua participação nos empréstimos secretos a Moçambique", disse o responsável pela área das Políticas Públicas nesta organização não-governamental.

Em declarações à Lusa a propósito da multa da FCA ao Merrill Lynch por falta de informação sobre transação financeiras, Tim Jones acrescentou que espera ver investigadas as denúncias que dão conta de que estes dois bancos não investigaram os destinatários dos empréstimos e a situação financeira das empresas a quem estavam a emprestar cerca de 1,4 mil milhões de dólares.

"Além de investigar se os regulamentos de transparência foram cumpridos, como foi afirmado pela auditoria aos empréstimos a Moçambique, a FCA devia também investigar se os bancos levaram a cabo a `due dilligence` alargada, que é exigida pela legislação do Reino Unido sobre a lavagem de dinheiro", disse Tim Jones.

A `due diligence` é o conjunto de averiguações e investigações que as entidades financeiras devem fazer antes de emprestarem dinheiro ou realizarem operações financeiras com terceiros, e inclui, entre outras, a necessidade de saber quem são os verdadeiros donos das empresas, se as contas das empresas são fidedignas e se o empréstimo segue todas as regulamentações do país onde a empresa é sediada.

O CJD faz parte de um movimento global para "quebrar as correntes da dívida e defende um novo sistema financeiro que ponha as pessoas em primeiro lugar", lê-se no `site` do movimento, que tem assumido uma posição bastante crítica sobre os contornos da dívida contraída em segredo pela Mozambique Asset Management e pela Proindicus, ambas com garantia do Estado de Moçambique.

"A derradeira vítima dos empréstimos secretos é o povo de Moçambique, que não devia ter de assumir qualquer dívida, mas sim compensado pelos prejuízos causados", defendeu Tim Jones à Lusa.

A FCA multou esta semana a Merrill Lynch International, detida pelo Bank of America, por não ter reportado negociações de produtos financeiros derivados no valor de 68,5 milhões de libras entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2016.

Segundo a FCA, esta é a primeira vez que as novas regras do Regulamento de Infraestrutura dos Mercados Europeus, adotado a seguir à crise financeira de 2008, foram aplicadas.