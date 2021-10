Multinacionais alertam. Ou se põe fim à destruição da natureza ou há o "risco de termos um planeta morto"

"A natureza está em um ponto crítico e o tempo está contra nós. Devemos reconhecer a perda da natureza pela crise que é", lê-se no documento dirigido aos líderes mundiais, citado na publicação The Guardian.







"Devemos entender que, embora seja fundamental para combater as mudanças climáticas, a natureza representa mais do que simplesmente uma solução climática", acrescentam os gestores.





Os diretores executivos da Unilever, H&M e nove outras empresas lançam uma carta aberta conjunta na qual apelam à necessidade de os governos serem mais ambiciosos nas metas climáticas.





Eliminar a poluição do plástico, reduzir o uso de pesticidas em dois terços e reduzir pela metade a taxa de introdução de espécies invasoras até 2030, são medidas que ficam aquém para impedir a destruição do mundo natural, dizem.





"A conferência de biodiversidade Cop15 é nossa última e melhor chance de virar a maré da perda de biodiversidade. O esboço do Quadro de Biodiversidade Global Pós-2020 carece da ambição e especificidade necessárias para impulsionar as ações urgentes necessárias ", adverte o texto.

Mais de 1000 empresas que geram receitas acima de 4 milhões de biliões de euros já assinaram a carta, aderindo ao apelo do grupo.





Os gestores encorajam os políticos a se comprometerem com a meta climática, a qual deve conter o aquecimento global até um grau e meio por ano. Recomendam que os governos devem incorporar o valor económico da natureza nos processos de decisão contemplando alternativas favoráveis ao planeta.





Mais da metade do PIB anual mundial – 36 milhões de biliões de euros- depende de uma biodiversidade de alto funcionamento, de acordo com um relatório da Swiss Re no ano passado , que também revelou que um quinto dos países do mundo correm o risco de colapso de seus ecossistemas.





"Precisamos rastrear o nosso impacto sobre o clima e a natureza com a mesma disciplina com que monitoramos nossos lucros e perdas", disse Roberto Marques, presidente-executivo da Natura & Co, detentor da Body Shop e da Aesop, que assinou a carta.







"Estamos a pedir aos governos que eliminem e redirecionem todos os subsídios prejudiciais. Os governos ainda fornecem muitos subsídios para indústrias e iniciativas que são muito prejudiciais para a natureza", acrescentou Marques.





Eva Zabey, diretora de Business for Nature, afirmou que : "Há uma dupla oportunidade com a Cop15 que acontecerá logo de seguida da Cop26. Sabemos que a natureza será um assunto fundamental de Glasgow, por isso

A Cop26 é a Conferência das Partes da convenção da ONU sobre mudanças climáticas, que decorrerá em Glasgow, na Escócia, em novembro próximo.





A COP15 é a Conferência das Partes da convenção da ONU sobre a biodiversidade conhecida por Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Será presidida pela China, pela primeira vez, agendada para a cidade de Kunming entre o fim de abril e inicio de maio de 2022. Espera-se o anúncio oficial do presidente da China, Xi Jinping, durante esta semana.