Multinacionais alertam que Covid-19 pode duplicar a fome mundial

Numa carta intitulada de “ Apelo à Ação de Líderes Mundiais ” publicada esta quinta-feira, algumas das maiores multinacionais alimentares explicam que oMultinacionais como a Nestlé, PepsiCo, Unilever e a Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com organizações agrícolas sublinham que “”, prevendo que pode mesmo duplicar nos próximos meses.Por esta razão, os assinantes deste “apelo à ação” instam os líderes mundiais a adotar “medidas urgentes e coordenadas para impedir que a pandemia da Covid-19 se transforme numa crise alimentar e humanitária global”.

Comércio livre

Em primeiro lugar, as multinacionais apelam a que seja mantido o comércio livre de alimentos, mostrando-se preocupadas com as medidas protecionistas que têm sido adotadas pelos governos nacionais durante a pandemia que podem provocar escassez de alimentos.Para além da escassez alimentar, as restrições à circulação de pessoas e a suspensão de transportes, embora sejam medidas necessárias para a saúde pública, também se estão a refletir numa escassez de mão-de-obra agrícola e no aumento dos preços dos produtos alimentares.

“O risco de grandes interrupções no fornecimento de alimentos nos próximos meses está a aumentar, especialmente para os países importadores de baixo rendimento, muitos dos quais estão na África Subsaariana”.





Maximo Torero, economista Organização para a Alimentação e a Agricultura, também já havia alertado para este mesmo cenário, argumentando que “todas as medidas contra o livre comércio serão contraproducentes”.”, sublinhou Torero em entrevista ao jornal britânico The Guardian Os líderes empresariais apelam ainda aos governos que invistam na produção local alimentar, colocando os agricultores, fornecedores, distribuidores alimentares e funcionários do processamento de alimentos como parte de um “setor essencial”.

Apoiar os mais vulneráveis

Na carta, as multinacionais colocam o apoio às famílias mais vulneráveis como a segundo domínio onde devem ser tomadas iniciativas.Tendo em conta o cenário atual, muitas famílias perderam o emprego e o risco de fome aumentar.com um enorme risco de aumentar a desnutrição e o nanismo infantil”, lê-se na carta.Neste âmbito, as multinacionais alimentares consideram que são necessários programas de ajuda alimentar por parte do governo, do setor privado e de instituições de caridade, para além de redes de proteção de rendimento.Apelam ainda a uma mobilização da comunidade internacional para apoiar os países em desenvolvimento, por forma a “garantir que sejam capazes de produzir e/ou importar os alimentos de que necessitam para alimentar as suas populações”.

Investir em sistemas alimentares sustentáveis

Por fim, as grandes empresas alimentares consideram que os governos devem transformar o sistema alimentar mais sustentável e resiliente à medida que recuperam da crise provocada pela epidemia.”, escrevem as multinacionais na carta.

“Não há uma solução a curto prazo para estes desafios, mas podemos aproveitar a oportunidade de nos recuperarmos de uma maneira melhor e mais forte do que antes”, apelam.

Defendem, por isso, o desenvolvimento de redes regionais de fornecimento de alimentos e medidas de proteção social que incluem assistência médica gratuita e apoio à renda mensal. Consideram ainda que os países mais desenvolvidos devem ajudar os países mais pobres a implementar estas medidas.“Reparar o sistema alimentar é fundamental para uma recuperação resiliente em todo o mundo, potenciando a criação de milhões de novos empregos, menos fome, maior segurança alimentar e melhor gestão dos principais recursos naturais: solo, água florestas e oceanos”, concluem as principais multinacionais alimentares na carta dirigida aos líderes mundiais.