Multinacionais farmacêuticas justificam desempenho face à pandemia

Reforçando a ideia de que estão a produzir a preços de custo, os patrões das farmacêuticas lembraram as dificuldades de estarem a trabalhar sob pressão, sem a rede que normalmente lhes permite fornecer o mercado de um forma estável.



Apesar de tudo, as multinacionais estão apostadas no desenvolvimento da produção para cumprir as expectativas da união europeia ao longo deste ano.