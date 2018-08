Multinacional condenada por não alertar que os herbicidas que produz são cancerígenos

Dewayne Johnson desenvolveu um linfoma incurável que apareceu após utilizar os herbicidas quando foi jardineiro numa escola durante dois anos, na Califórnia.



E foi o contacto com um herbicida comercializado pela gigante agro química Monsanto que provocou o desenvolvimento do cancro, agora em estado terminal.



Em reação à sentença, a Bayer, que em Junho comprou a Monsanto, nega que o produto seja cancerígeno e vai recorrer da decisão.



Em 2015, a Organização Mundial de Saúde concluiu que o glifosato tem um potencial carcinogénico para os seres humanos.



É o herbicida mais usado em Portugal.



Esta condenação abre um precedente para as mais de cinco mil queixas deste género nos Estados Unidos.



O Parlamento Europeu decidiu a retirada do herbicida do mercado europeu a partir de 2022.