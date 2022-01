"Múltiplos obstáculos jurídicos e políticos" na base do adiamento de eleições na Líbia

Ao anunciar o adiamento das eleições, a 22 de dezembro, a autoridade eleitoral propôs a data de 24 de janeiro de 2022, mas a proposta rejeitada pelo Parlamento, que está agora à procura de um "novo calendário".

Hoje, perante os deputados, al-Sayeh admitiu a impossibilidade de uma eleição a 24 de janeiro, "enquanto os obstáculos persistirem".

A Líbia está mergulhada numa interminável transição política, após quase dez anos de uma guerra civil, desencadeada em 2011 e que pôs fim a 42 nos de ditadura de Muammar Kadhafi.

Apresentada como o culminar de um processo de paz patrocinado pela ONU, as presidenciais foram oficialmente adiadas dois dias antes da votação, num cenário de desacordo entre campos rivais que contestaram a existência de quase uma centena de candidatos, alguns particularmente polémicos.

Vários incidentes de segurança e inúmeras interferências políticas levaram ao adiamento da votação, disse al-Sayeh, chamado hoje ao Parlamento em Tobruk, no leste do país.

O processo eleitoral também ficou enfraquecido pelos vários recursos interpostos no tribunal para invalidar várias candidaturas controversas, em particular a de Seif al-Islam Kadhafi, filho de Muammar Kadhafi.

Segundo al-Sayeh, 26 recursos foram interpostos nas primeiras 24 horas seguintes à abertura do prazo para apresentação da contestação às decisões de exclusão de candidatos.

Entre os candidatos polémicos estavam também o primeiro-ministro cessante, Adhelhamid Dbeibah, que recuou de uma promessa de não concorrer, e o "homem forte" do leste da Líbia, marechal Khalifa Haftar, autor de uma ofensiva abortada em 2019 para conquistar Trípoli.

As dificuldades jurídicas "exigiam um prazo mais longo" porque a justiça examinou os recursos apenas na forma, "não no mérito", sublinhou o diretor do HNEC, que também denunciou casos de fraude eleitoral "flagrantes e ocultos que também obrigavam a uma investigação demorada".

"Se tivéssemos mais tempo, poderíamos ter reduzido o número de candidatos para 20 e teria sido mais fácil detetar os casos de fraude", frisou.

Quanto à segurança das assembleias de voto, al-Sayeh admitiu que, apesar de um "plano ambicioso", as autoridades "depararam-se com a realidade local", numa alusão aos regionalismos tribais.